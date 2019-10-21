Даты второго обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной непонятны, - Москалькова

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Второй этап обмена, мне кажется, еще не сформировался. Даты мне непонятны. (...) Формированием списка занимаются другие органы", - сказала Москалькова.
Она добавила, что отслеживает судьбу 36 российских граждан в СИЗО и тюрьмах Украины.
"В моем списке тех, кто обратился ко мне сам или через родственников, сейчас 36 человек, которые находятся в зоне моего особого внимания. Обращаюсь к украинскому уполномоченному Людмиле Денисовой, чтобы отслеживала, сообщала о состоянии здоровья", - сказала омбудсмен РФ.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным".
В начале октября глава МИД Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен удерживаемыми лицами с РФ в ближайшее время.