Даты второго обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной непонятны, - Москалькова

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Второй этап обмена, мне кажется, еще не сформировался. Даты мне непонятны. (...) Формированием списка занимаются другие органы", - сказала Москалькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дудка и Бессарабов есть в списке предстоящего обмена пленными между Украиной и РФ

Она добавила, что отслеживает судьбу 36 российских граждан в СИЗО и тюрьмах Украины.

"В моем списке тех, кто обратился ко мне сам или через родственников, сейчас 36 человек, которые находятся в зоне моего особого внимания. Обращаюсь к украинскому уполномоченному Людмиле Денисовой, чтобы отслеживала, сообщала о состоянии здоровья", - сказала омбудсмен РФ.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Также читайте: Рабочая группа обсудила вопросы социальной защиты семей заложников и пропавших без вести во время боевых действий на Донбассе, - ОП

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным".

В начале октября глава МИД Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен удерживаемыми лицами с РФ в ближайшее время.