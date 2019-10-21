ГПУ уволит 218 прокуроров, отказавшихся от перевода в новые органы прокуратуры и прохождения аттестации

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПУ, таким образом они самостоятельно отказались от аттестации для перевода в Офис генерального прокурора.

"В их число входят также прокуроры, которые, вопреки Закону и Порядку прохождения прокурорами аттестации, подали заявления, которые не соответствуют установленной форме. Они подлежат увольнению в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

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В то же время, 11277 прокуроров (из них 1082 - в ГПУ), то есть более 96%, подали такие заявления установленного образца.

Напомним, 19 сентября украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек.

23 сентября закон подписал президент Зеленский.

Ранее ГПУ сообщила, что заявления на проведение переаттестации написали почти 50 процентов прокуроров.

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Также журналистка Ирина Ромалийская сообщила, что чтобы пройти переаттестацию, прокуроры должны написать заявление, противоречащее духу закона. Около 200 сотрудников ГПУ из 1300 отказались это делать и будут уволены.