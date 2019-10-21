В Киеве налоговая милиция изъяла у организаторов "ювелирной" схемы уклонения от уплаты налогов 62 кг золота. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева была установлена группа лиц, которые в течение 2015-2019 гг. осуществляли покупку лома золота и реализацию ювелирных изделий (в т.ч. через сеть интернет). При этом с целью минимизации налоговых обязательств указанные операции осуществлялись от имени подконтрольных физических лиц-предпринимателей.





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В результате таких действий фигуранты уклонились от уплаты налогов в крупных размерах.











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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято более 62 кг золота (ювелирные изделия и лом) общей стоимостью более 40,3 млн грн, неучтенные денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 3 млн грн, черновую документацию, компьютеры, электронные носители информации.









Досудебное следствие продолжается.

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