Мы должны продолжать давить на Путина, пока он не отдаст всех, – Сенцов при получении премии Ukrainian ID Awards. ФОТО

Торжественная церемония вручения прошла 21 октября в Украинском доме в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Сенцов, получив награду, призвал не забывать о других украинских политузниках.

"100 человек в России, большинство из которых – крымские татары, и 227 человек в тюрьмах Донбасса. И это как минимум, может больше. Путин освободил самых медийних, самых известных, чтобы на него это перестало давить. Я хочу, чтобы мы продолжили все вместе давить, пока он не отдаст всех. Спасибо", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путинская Россия, гори в аду!" - Сенцов отреагировал на арест проукраинского активиста в Крыму

Сенцов стал первым лауреатом премии Ukrainian ID Awards, которая была основана в 2018 году по инициативе гражданского общества под эгидой Фонда гуманитарного развития Украины.