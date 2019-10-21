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21.10.19 22:28

Аэропорт "Борисполь" приостанавливал свою работу из-за обработки близлежащих полей аммиакосодержащими веществами

21 октября работа аэропорта "Борисполь" была приостановлена из-за того, что близлежащие поля были обработаны аммиакосодержимыми веществами.

борисполь,терминал

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе аэропорта.

В сообщении отмечается: "По заключению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в аэропорту, качество воздуха соответствует приемлемым стандартам. Эксплуатация аэропорта восстановлена. Аэропорт Борисполь работает в штатном режиме.

Как сообщалось ранее, в связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности аммиакосодержимыми веществами по предварительным оценкам произошло высвобождение летучих вредных веществ. В аэропорту "Борисполь" работала комиссия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. До получения выводов по результатам ее работы обслуживания в терминалах аэропорта было приостановлено".

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