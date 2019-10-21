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21.10.19 22:58

Хотим создать реестр получателей гуманитарной помощи, потому что не менее половины этих грузов выезжают как товарный экспорт, - Нефьодов

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов анонсировал создание электронного реестра получателей гуманитарной помощи.

гуманитарка

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хотим сделать полностью электронный реестр, где мы будем видеть, кто, что, от кого получает и насколько часто. От кого - это очень важно. Потому, что можно сделать сверку. Точно знаю по оперативной информации от правоохранительных структур, что не менее половины этих благотворительных грузов выезжают из страны происхождения как товарный экспорт", - сказал Нефьодов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник вечером.

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Он пояснил, что в настоящее время разрешения на такую помощь дает комиссия при Министерстве социальной политики.

"И дает их достаточно виртуально. Понять, что это за помощь и кому она предназначена, сложно", - отметил он.

"Мы хотим интегрировать принятие этих решений в таможню. Мы отвечаем за пересечение товарами границы, у нас больше возможностей это отследить, чем у Минсоцполитики и Минэкономики", - пояснил глава Гостаможслужбы.

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