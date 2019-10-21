Воровская революция. Генпрокурору пора на дембель, - Портнов о создании в ГПУ департамента по расследованию "дел Майдана"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
На сайте Генеральной прокуратуры появилось сообщение, что у них создан департамент по преступлениям, связанным с революцией достоинства.
Извините, а вы не окуели там у себя в прокуратуре? Это кто такой термин придумал? Кто решил, что это должно иметь именно такое название? Или Вы уже определились, чью сторону будете в этих расследованиях занимать? Или может вы считаете произошедшее в 2014-м году революцией как-то связанной с достоинством?
Генеральный прокурор, Вы не подходите на эту должность, Вам пора потихоньку на дембель.
Революцию он будет расследовать. Назначили на свою голову".
Далее в комментариях Портнов написал: "Воровская революция. Обреченная страна".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Рябошапка подписал приказ о создании в ГПУ департамента процессуального руководства расследованиями дел Майдана