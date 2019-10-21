Россия пытается ослабить Украину перед переговорами нормандской четверки, - Кулеба

Об этом он заявил в эфире телеканала ATR, информирует Цензор.НЕТ.

"В переговорах любых ты всегда хочешь, чтобы партнер вошел в эти переговоры в наиболее ослабленной позиции, чтобы у тебя было больше шансов укрепить свои позиции. Несомненно, та возня, которую мы видим вокруг нормандского формата со стороны РФ — это попытка ослабить Украину, создать еще больше проблем президенту Зеленскому перед тем, как они соберутся в нормандском формате", — отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что президент Зеленский готов сделать все, чтобы защитить территориальную целостность Украины.

"Я вижу ситуацию изнутри и я уверен в решимости президента защитить территориальную целостность нашего государства", — заявил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Соглашение по Донбассу и мир с Россией - это разные вещи", - Кулеба

Чиновник также рассказал о планах России по отношению к временно оккупированному Донбассу и о планах дестабилизации ситуации в Украине.

"Для России сейчас очень важно либо встроить оккупированные территории в неком супер-особом статусе с экстра-правами в Украину, но там ключевое право, которое они хотят — условное право вето. Либо, если это не будет получаться, а пока это не получается, усилия будут направлены на то, чтобы эта сама тема реинтеграции приводила к как можно большему хаосу, дискуссиям, эмоциям внутри страны, чтобы страна сама себя изнутри начала уничтожать", — подчеркнул вице-премьер.

Также читайте: Не видим продвижения в подготовке к встрече "нормандской четверки", - помощник Путина Ушаков