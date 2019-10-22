Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.10.19 01:34

Нужно разорвать неформальные альянсы на местах с участием прокуратуры, полиции и судей, - Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подчеркивает необходимость разорвать "неформальные альянсы" прокуратуры, полиции и судов, сложившиеся на местах.

рябошапка

Об этом Рябошапка заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает  Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы знаем, что в районах существуют неформальные альянсы между руководителями полиции, прокуратуры и судьями. И их чрезвычайно трудно разорвать - только если часть этого альянса выпадает. Когда прокуратура - центральный элемент этой "криминальной юстиции" - не будет составляющей этой организации, то, я думаю, мы сможем разорвать эти вещи", - сказал Рябошапка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка отрицает давление президента на работу Генпрокуратуры

Он также подчеркнул, что в общении с прокурорами областей нацеливает их нивелировать влияние местных феодалов.

"Я встречаюсь с прокурорами областей и всегда говорю, что у вас есть те, кого называют местными феодалами. Найдите их и сделайте так, чтобы люди их больше не боялись", - рассказал генпрокурор.

Он добавил, что реформа прокуратуры "должно обеспечить изменения всей правоохранительной системы и сделать так, чтобы таких феодалов-князьков в районах или областях не было".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка подписал приказ о создании в ГПУ департамента процессуального руководства расследованиями дел Майдана

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100