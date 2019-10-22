Мэрия Харькова подала апелляцию на решение суда, которым отменялось переименование проспекта Григоренко в Жукова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 21 октября в Фейсбуке сообщила начальник северо-восточного межрегионального отделения Украинского института национальной памяти (УИНП) Мария Тахтаулова.



"Харьковский городской совет направил апелляционную жалобу на решение Харьковского окружного административного суда о признании противоправным и отмене решения о возврате имени Жукова проспекту Григоренко. Апелляционный суд открыл производство", – написала она.



Тахтаулова подчеркнула, что позиция УИНП "остается неизменной: ни один топоним ни в Харькове, ни в других населенных пунктах Украины не может быть переименован в честь Георгия Жукова".





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Ранее в Харькове суд признал незаконным переименование проспекта Григоренко на Жукова.

Напомним, 2 июня активисты ряда партий и общественных организаций повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта в Харькове.

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Геннадий Кернес заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршала СССР Жукова, который снесли протестующие.

Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.