Враг за сутки 17 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов:

- дважды вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку от Талаковки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- возле Водяного на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов;

- неподалеку от Авдеевки и Верхнеторецкого - из стрелкового оружия и гранатометов различных систем;

- в районе Красногоровки - из станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- возле Широкино - из стрелкового оружия;

- неподалеку от Марьинки - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов:

- трижды вблизи Орехово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- три раза вблизи Золотого-4 - из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- в районе Попасной - из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов;

- неподалеку от Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов.

"За минувшие сутки, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

"Все обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Зайцево. Здесь российские оккупационные войска применили крупнокалиберные пулеметы и, дважды, запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в пресс-центе ОС.



