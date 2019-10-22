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22.10.19 07:46

В случае необходимости США готовы применить войска против Турции, - Помпео

Госсекретарь Майкл Помпео не исключил применения военной силы против Турции, которая развернула наступление на севере Сирии, где проживают союзные Соединенным Штатам курды.

помпео

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом глава американской дипломатии сказал в интервью телеканалу CNBC.

"Вы говорите об экономическом влиянии, которое мы применяли, - мы обязательно это применим, так же как и наши дипломатические полномочия. Это наши преимущества. Мы предпочитаем мир войне", - отметил Помпео, комментируя обострение ситуации вследствие наступления турецких войск.

В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты оставляют за собой возможность задействовать силовые рычаги.

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"В случае, если будут необходимы военные действия, все должны знать, что президент Трамп полностью готов к этому", - подчеркнул госсекретарь США.

Как сообщалось, после вывода американского контингента из северной Сирии турецкие войска начали масштабное наступление в этом регионе. Операция направлена против сирийских курдов, которые до недавнего времени были союзниками США в глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ.

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