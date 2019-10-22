ГФС закупила вместо 7 только 4 сканера для таможни. Не работает сейчас ни один. Ситуация требует реакции правоохранителей, - Нефьодов

"Ожидалось, что будет закуплено семь комплексов. Закупили и установили четыре, не работает сейчас ни один. Два из них мы можем запустить в работу достаточно быстро, и мы над этим работаем. Это вопрос разрешения на работу с высоким излучением, там даже люди уже прошли тренинг, но эта ситуация требует реакции правоохранительных органов", - сказал Нефьодов в ходе пресс-брифинга в понедельник вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Нефьодов выразил надежду, что в начале 2020 года первые два сканера будут запущены в эксплуатацию.

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"В некоторых случаях это, как минимум, злостный саботаж, в других, как нам кажется, речь идет о двойной оплате за проведенные работы", - отметил он.

В пунктах пропуска Шегени и Ужгород сканеры были установлены с нарушениями и требуют переустановки.

"В Шегени нужно перестраивать саму схему пункта пропуска. Потому, что каким-то образом выезд из этого сканнера построен так, что он попадает прямо на полосу, где ездят легковые авто. То есть фура выезжает прямо туда, где стоят туристы. Кто это придумал, мне сказать сложно", - пояснил глава ГТС.

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Помимо этого, по его словам, на складах ГФС числятся 11 неустановленных весовых комплексов, которые были предназначены для региональных таможен.