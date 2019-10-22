Согласно прогнозам рост экономики Украины в 2020 году составит 3,5-3,7%, - Милованов

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Украина будет иметь в этих прогнозах на 2020 год цифры 3,5-3,7%", - заявил Милованов.

По его словам, должно быть несколько прогнозов по росту экономики Украины от международных партнеров. Так, в частности, прогноз роста Всемирного банка совпадает с прогнозом Министерства экономики - 3,7%. Прогноз МВФ будет похож по показателям, хотя не исключен немного меньший показатель, сказал министр.

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Как сообщалось, согласно последнему прогнозу МВФ, в 2019 году экономика Украины должна вырасти на 3%.