Умер известный парламентский фотограф Владимир Струмковский. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение журналиста Владимира Кацмана в Facebook.

"Родные сообщили: тромб оборвал жизнь замечательного Владимира Струмковского - мастера светописи от Бога...", - написал Кацман.

Как сообщает "Эспрессо", в момент смерти Струмковский находился на даче.

Друзья и коллеги выражают слова соболезнования родным. Они вспоминают о нем, как о талантливом мастере фотографии и хорошем, добром человеке.

"Он был тем, благодаря кому общество узнавало правду. Он спокойно и буднично делал свою работу. Он был светлым и настоящим Человеком", - отметила в Facebook экс-нардеп Ольга Червакова.

"Володя был крутым фотографом и замечательным человеком", - написал народный депутат Верховной Рады VIII созыва Андрей Лозовой.

"Для многих из вас его имя ничего не скажет, но он был потрясающе добрый человек и очень хороший фотограф. И сегоднего его не стало. Тромб. О Владимире будет сказано немало хороших слов многими известными людьми. И это будет заслуженно. Покойся с миром", - отметил экс-нардеп Борислав Береза.

Видеооператор Юлия Стрижалько отметила, что Струмковский был хорошим и искренним человеком.

"Мало осталось таких. Постоянно улыбается, шутит, делает комплименты... Вы навсегда остаться в моей памяти", - написала коллега.

"Он всегда любил долго поговорить ... Всегда пытался рассказать все подробности ... Не верится, что никто этого уже не услышит. Мы будем скучать по этим Вовкой", - написал другой коллега Якобчук Андрей.

Владимир Струмковский родился в декабре 1959 года. Окончил Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Снимал для многих киевских СМИ. Долгое время работал в газете "Крещатик". Был фотокорреспондентом в Верховной Раде.

Редакция Цензор.НЕТ выражает соболезнования родным и близким Владимира Струмковского.

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