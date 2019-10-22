Верховный Суд поддержал иск "Галнафты" о признании недействительным решения АМКУ о наложении на них штрафа за сговор, - Загребельская

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

"Решением Верховного Суда поставлена точка в расследовании АМКУ сговора на аукционах по продаже нефти и газового конденсата между компаниями ОАО "ТНК" Укртатнафта", ОАО "НПК Галичина", ООО "Галнафта". Решение комитета о сговоре и наложении штрафа на "Галнафта" признано недействительным", - говорится в сообщении.

Загребельская отмечает, что: "Компании распределили между собой лоты: ПАО "Укртатнафта" подает заявки исключительно на лоты по нефти и газовому конденсату добычи с восточных месторождений, ОАО "НПК-Галичина" на лоты по этим же энергоресурсам добычи с западных месторождений. По результатам аукционов победители приобрели нефть и газовый конденсат по стартовым ценам, определенным в их заявках на лоты. Другие представители участников этих аукционов не заявляли о намерениях приобрести лоты по объявленной цене, даже по той, которая указана в их заявках на участие в аукционе. На каждом из пяти аукционов по одному лоту (5 аукционов, 315 лотов по нефти и 10 лотов по газовому конденсату) победители, как и "Галнафта", не пытались поднять свою карточку на увеличение шага аукциона".

По ее словам, компании предоставляли друг другу, как конкурентам, финансовую помощь, которая в том числе использовалась как гарантийный взнос для участия в аукционе.

"Верховный Суд решил, что конкуренция на аукционе может быть, когда один участник за другого платит гарантийный взнос, а интересы одного из участников представляет директор конкурента. Это окончательное решение, и у АМКУ нет возможности его обжаловать. Более того, теперь АМКУ надо строить свои будущие расследования сговоров с учетом таких правовых позиций Верховного Суда", - подытожила она.

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