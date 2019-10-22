"Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - Милованов отреагировал на слова Коломойского о нем. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на брифинге во вторник.

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"Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - сказал Милованов

Он сказал, что не обижается "ни на это, ни на многое другое, что происходит".

По его мнению, скандал вокруг песни "Квартала" о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой уже исчерпан, потому что высказались все.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Очень печально, что министр экономики в Украине - дебил, - Коломойский о реакции Милованова на номер "Квартала 95". АУДИО

"Кстати, я соглашаюсь с "Кварталом", что они как сатира могут делать все, что угодно. Но это не значит, что у меня нет своей позиции. Я свою позицию высказал, и ее в принципе высказали все, кто хотел", - сказал министр.

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Напомним, Милованов накануне выразил мнение, что номер "Квартала", в котором высмеивается поджог дома экс-главы НБУ, может негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине.

Коломойский назвал за это Милованова дебилом. По его мнению, если на инвестиционный климат влияет юмор в развлекательной передаче, то "инвестклимата вообще нет".

Как сообщалось, 19 октября участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Выступление "Квартала" с хором Веревки вызвало острую критику. В частности, министр культуры Владимир Бородянский заявил, что высмеивание "95 Кварталом" поджога дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой является моделью поведения, которую нужно пресекать. Его заместитель Ирина Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора имени Веревки.

Позже руководитель хора имени Веревки Коринец заявил, что выступить в номере "Квартала 95" о Гонтаревой предложил нардеп от "СН" Корявченков.