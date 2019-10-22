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22.10.19 11:02

Сегодня в Киеве состоится премьера спектакля "Голоса", в которой играют ветераны российско-украинской войны

Сегодня в Киеве состоится премьера спектакля "Голоса", базирующаяся на личных историях ветеранов российско-украинской войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, премьерный показ спектакля в Киеве состоится сегодня, 22 октября, в 19.00, на сцене Общественного театра по адресу: улица Леонида Первомайского, 5в (Дом Звукозаписи украинского радио).

В основе спектакля - личные истории ее участников, актеров-ветеранов.

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Режиссер-постановщик, участник АТО Евгений Степаненко говорит: "Спектакль создан при художественной резиденции фонда "Творческая тайник" - всего за три недели - ветеранами и действующими военнослужащими, участниками российско-украинской войны. Этот спектакль - попытка разобраться, что с нами произошло во время войны, попытка исследовать эволюцию человека на войне и вне войны, попытка донести до всех простую истину: война никуда не исчезла, она среди нас".

Как отмечают организаторы, "Голоса" - "это точно не героическая сага о божьих коровках и страдальцах-ветеранах. Это прямая речь - их, обычных людей, попавших в экстремальные условия войны".

Девять героев на сцене - со всех уголков Украины. Среди них Роман Гребенюк, от которого отвернулись все родные с Луганщины, потому что он добровольно ушел в ВСУ, провел три ротации в ДАПе и сейчас учится на офицера, переживший плен Дмитрий Клугер из Донецка, Владимир Дубецкий из Львова, который оставил тихую жизнь монаха в монастыре в Италии и пошел в ряды добробата, Андрей Лоза из Бахмута, Леся Антонова из Луганска, Юрий Григорьев из Киева, Катя Бережная из Харькова, Андрей Балацкий из Коломыи, Александр Метчик из Одессы.

Сегодня в Киеве состоится премьера спектакля Голоса, в которой играют ветераны российско-украинской войны 01

Их голоса уже услышали привередливые зрители в Ивано-Франковске, Днепре, Львове, награждая актеров 20-минутными овациями и восторженными отзывами.

"За каждым нашим голосом - голоса сотни собратьев, похожие истории войны. Мы хотим этим спектаклем донести до людей, что мы среди вас. И война еще не закончилась!"- говорит" киборг "Роман Гребенюк.

"Цель нашего проекта - начать честный разговор ветеранов с обществом", - говорят организаторы.

После показа состоится общение с творческой группой проекту и дискуссия на тему "Адаптация общества к ветеранам".

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Благотворительный взнос за просмотр спектакля - 200 грн.

Художественный руководитель проекта - Олег Шульга, актер театра и кино, ветеран войны; режиссер - Евгений Степаненко, режиссер театра и телевидения, телеведущий, руководитель "Общественного театра", ветеран войны; музыка - Миша Адамчак, музыкант, ветеран войны-парамедик; тренер - Татьяна Смирнова, актриса театра и кино; психологическая поддержка - Юлия Боринец, Людмила Новицкая Татьяна Ярошенко.

Базой для создания спектакля "Голоса" стал Ивано-Франковский национальный академический драматический театр им. Ивана Франко. Прежде чем бойцы вышли на подмостки, чтобы за неделю встретиться со зрителем и справиться с волнением, они две недели провели в горной Верховине на тренингах от благотворительного фонда "Творческая тайник".

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