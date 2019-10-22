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22.10.19 11:04

ГПУ направила дело о злоупотреблении властью служебными лицами НАПК и АП в 2017 году в НАБУ

Генеральная прокуратура Украины определила подследственность за детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в уголовном производстве по факту злоупотребления властью (или служебным положением) служебными лицами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и администрации президента Украины в 2017 году.

ГПУ направила дело о злоупотреблении властью служебными лицами НАПК и АП в 2017 году в НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

По версии следствия, служебные лица НАПК, вероятно, действуя по указаниям служебных лиц администрации президента Украины, в 2017 году принимали решения об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, или не проведении таких проверок.

Отмечается, что уголовное производство расследуется по ч.1 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

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