ГПУ направила дело о злоупотреблении властью служебными лицами НАПК и АП в 2017 году в НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

По версии следствия, служебные лица НАПК, вероятно, действуя по указаниям служебных лиц администрации президента Украины, в 2017 году принимали решения об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, или не проведении таких проверок.

Отмечается, что уголовное производство расследуется по ч.1 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

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