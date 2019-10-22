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22.10.19 11:16

В Украине 194 русскоязычные средние школы. До 2023 года их планируют полностью перевести на украинский язык преподавания, - theБабель. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 2018-2019 учебный год в Украине 194 русскоязычные средние школы, из них 43 частные. Министерство образования и науки с сентября 2020 года начнет переводить все эти школы на украинский язык преподавания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале theБабеля.

Министр МОН Анна Новосад подтвердила, что ее команда продолжает реформу, которую предусматривает принятый в 2017 году закон, и планирует искоренить русскоязычное преподавание в школах. Переход школ планируют закончить к 2023 году.

Больше всего школ с русским языком преподавания остается в Харьковской (66), Запорожской (35), Одесской (34) и Днепропетровской областях (31). В Киеве сейчас работают четыре русскоязычные школы. Перевод должен коснуться как государственных школ, так и частных. Однако Верховная Рада вскоре будет голосовать за законопроект "О полном общем среднем образовании", который позволит в частных школах преподавать на любом другом языке.

В Украине 194 русскоязычные средние школы. До 2023 года их планируют полностью перевести на украинский язык преподавания, - theБабель 01
Инфографика: TheБабель

Если закон не примут, частные и госшколы будут учить детей исключительно на украинском.

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Напомним, в школах Славянска (Донецкая область) обучение в первых классах будет проходить исключительно на украинском языке.

Согласно опросу, количество желающих изучать русский язык наравне с украинским сократилось с 40 до 26,9%.

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