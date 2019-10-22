Евродепутат фон Крамон - Зеленскому: Слишком многое на кону, следующий Майдан не будет мирным

Вице-президент Делегации Европарламента в Комитет ассоциации "Украина–ЕС" отметила в интервью "Интерфакс-Украина", что "Украине нужен украинский парламент, который работает эффективно и осознанно на основе реальных демократических процедур" и отметила, что этого не хватает парламенту, работающему "в турборежиме", передает Цензор.НЕТ.

"Мы, как депутаты Европейского парламента, должны настаивать на чистой процедуре принятия законопроектов, мы должны настаивать, чтобы роль парламента была сильной, чтобы депутаты в полном объеме использовали свои права и выполняли свои обязанности, чтобы была прозрачность процедуры и соответствующее обсуждение", - подчеркнула вице-президент делегации Европарламента в комитет ассоциации "Украина-ЕС".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ЕС обеспокоены приостановкой реформ в сфере здравоохранения в Украине, - евродепутат фон Крамон

Виола фон Крамон отметила, что европейская сторона очень заинтересована в продолжении интенсивного сотрудничества с Украиной, но считает, что сильный парламент означает другую процедуру принятия законопроектов.

"Мы выделяем достаточное количество денег это чудесной стране (Украине. - Ред.), много денег направляется на реформы. И если господин Зеленский не хочет продолжать с этими реформами, а вместо этого им препятствовать или даже повернуть их вспять, мы должны на это реагировать. Мы не будем молчать", - отметила она.

По словам вице-президента делегации Европарламента в комитет ассоциации "Украина–ЕС", в Европейском парламенте есть большая поддержка Украины, при этом есть высокие ожидания к проводимым в Украине реформам. Поэтому европейская сторона готова продлить финансовую помощь, "но не как само собой разумеющееся", а должна видеть результаты и доказательства, "что деньги были использованы должным образом".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС вновь продлит санкции против РФ: причин для отмены нет, - евродепутат фон Крамон

"В стране должен быть сильный парламент. То, что мы видим, так это своего рода слепое голосование. Слишком многое на кону, слишком многое можно потерять. И если люди не будут довольны, я имею в виду тех, кто возвращается с войны, тех, у кого есть оружие – следующий Майдан не будет мирным. Это может быть ужасно", - отметила Виола фон Крамон.