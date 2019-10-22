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22.10.19 11:18

Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО

Новый советник секретаря СНБО Сергей Сивохо отреагировал на критику, возникшую в результате его назначения.

Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО

Как сообщает Цензор.НЕТ,  об этом креативный продюсер "95 Квартала" и экс-кандидат в нардепы от СН написал в фейсбуке.

"Хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами, и работать буду с большой и целеустремленной командой. Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах. Я предлагаю не спешить с выводами, хайпом и хейтом. Скоро вы все увидите и тогда мы сможем конструктивно дискутировать", - отмемтил Сивохо.

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Напомним, 21 октября Сивохо сообщил, что его назначили советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО 01

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