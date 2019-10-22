Я сомневаюсь в окружении Зеленского: Богдан очень опасен, - евродепутат фон Крамон

Об этом заявила Виола фон Крамон в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Я сомневаюсь в целом в окружении президента Зеленского, в какой степени президент Зеленский правильно информирован. Особую проблему я вижу в господине Богдане, потому что он очень опасен", - отметила она.

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"Как украинцы, как мы, европейцы, можем доверять тому, кто присоединился к бывшему премьер-министру Азарову во время переговоров в России в конце ноября 2013 года? Тому, кто не чувствовал моральной необходимости уйти в отставку с правительственного поста в свете принятия "законов о диктатуре" в начале 2014 года, а затем со смертями Майдана? Часто мы слышим, что он профессионал, и поэтому он нужен президенту Зеленскому. Но он профессионал без морального компаса. И профессионал старого режима. Как может президент Зеленский построить новую Украину с профессионалами старого режима? Мистер Богдан опасен", - пояснила евродепутат.

"Это очень неприятно и будет иметь последствия. Я была достаточно наивной. Я думала, что Зеленский – новая фигура, но нет. Сам по себе – да, но не люди, которые за ним стоят. Может быть, некоторые из его компаний, 95 Квартала, и являются профессионалами, способными быстро адаптироваться. То, что они могут сделать, так это учиться и предоставлять ему (Зеленскому) информацию. Но до тех пор, пока Богдан является самой важной фигурой в его офисе, другим будет очень трудно", - констатировала евродепутат.

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Отвечая на вопрос, хотела бы она, что бы Богдан был уволен, Виола фон Крамон заявила: "Конечно! Это, конечно, нереально, но доноры и западные партнеры осознали, что Богдан опасен, у него своя повестка дня, вы не знаете, на кого он работает, не знаете каковы его намерения и какого рода законопроекты он будет подавать".