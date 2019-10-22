В Раду внесли закон о предотвращении негативного влияния загрязнения воздуха на здоровье украинцев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

В частности, данный документ зарегистрирован на сайте парламента под номером №2296 от 21 октября 2019 года.

Отмечается, что законопроект передан на рассмотрение руководству.

Текст законопроекта на данный момент отсутствует.

Напомним, 19 октября сообщалось, что датчики качества воздуха показывают сильное загрязнение воздуха в Киеве. По данным ресурса AirVisual, общий индекс загрязнения в столице достигал 161 при норме от нуля до 50. Также в сети активно распространяли данные о загрязнении от SaveEcoBot.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, по официальным данным, в Киеве в воздухе ничего аномального не наблюдается.

В Киевской городской государственной администрации уверяют, что в воздухе столицы нет масштабного превышения концентрации вредных веществ.

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