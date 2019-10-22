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22.10.19 12:09

Ограничение на продажу земли иностранцам не создаст проблем с МВФ, - Милованов

Возможное ограничение продажи земли иностранцам не повлияет на сотрудничество с Международным валютным фондом.

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Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, это ограничение не создаст нам проблем с точки зрения международных партнеров МВФ", - отметил Милованов.

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По его словам, украинская сторона во время визита в США обсуждала с международными партнерами модель рынка земли, которая должна быть в Украине. "Мы не можем раскрывать все детали, но там нет конкретных требований или желаний - это наше внутреннее дело, какой рынок земли мы сделаем", - сказал министр.

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