Наемники РФ "приговорили" украинского журналиста Асеева к 15 годам тюрьмы

Об этом сообщает так называемая "генпрокуратура" наемников РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОстроВ.



Якобы, "следователи" установили, что в период с марта 2015 года по 11 мая 2017 года он, "являясь участником экстремистского сообщества, за материальное вознаграждение, посредством каналов электронной почты, направлял участникам сообщества, подготовленные им материалы, негативно освещающие деятельность органов власти, правоохранительных органов и военных формирований "ДНР".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "США присоединяются к призывам ОБСЕ освободить заключенного корреспондента Асеева", - Кемиан

Кроме того, Асееву вменяют, что он якобы выполнял задание "иностранной разведки, путем визуального наблюдения собирал сведения о местах дислокации" "народной милиции" и передавал их через интернет представителям СБУ.



Наемники РФ также обвиняют украинского журналиста в том, что он через соцсети искал проукраински настроенных пользователей, с целью привлечения их к работе на "иностранную разведку".

Наемники РФ сообщили, что "приговор" украинскому журналисту вступил в силу.

Напоминаем, связь с донецким блогером и автором проекта "Радио Свобода" "Радио Донбасс. Реалии" Станиславом Асеевым, известным под псевдонимом Станислав Васин, прекратилась 2 июня 2017 года. В июле представители группировки "ДНР" подтвердили содержание в заложниках журналиста и позволили ему встретиться с матерью.