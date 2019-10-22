Наемники РФ применили на Донбассе 82-мм минометы, ПТРК и гранатометы: один украинский воин ранен, еще один получил боевую травму, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, ночью на луганском направлении противник дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, а также из пулемета большого калибра оборудованные в районе Зайцево опорные пункты подразделений Объединенных сил.

На донецком направлении утром трижды были обстреляны позиции украинских войск вблизи Павлополя: "Здесь враг выпустил 30 мин калибра 82 мм, применил противотанковый ракетный комплекс, вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов".

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"По имеющейся информации, в течение текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил ранен, еще один получил боевую травму", - сказано в сообщении.