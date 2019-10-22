Судьба пропавших в Атлантическом океане украинских моряков неизвестна, - Денисова

Об этом Денисова сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, судьба Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева - неизвестна.

Отмечается, что Денисова обратилась к главе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и вице-президенту Международного комитета Красного Креста с просьбой способствовать эффективному поиску пострадавших граждан Украины.

Напомним, что 26 сентября в Атлантическом океане в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode" с украинцами на борту. Позже стало известно, что трое членов экипажа пропавшего судна Bourbon Rhode спасены, в том числе двое граждан Украины.

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