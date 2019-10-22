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22.10.19 13:07

Верховный Суд снова перенес рассмотрение дела Балабухи

Сегодня, 22 октября, Верховный Суд опять не начал рассмотрение кассационной жалобы защиты танкиста, офицера ВСУ Дмитрия Балабухи, которого осудили за убийство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, прошлое заседание было перенесено из-за того, что представители прокуратуры не смогли должным образом подтвердить свои полномочия для участия в заседании. На этот раз один из прокуроров, представитель ГПУ, подал в суд заявление о том, что не может принять участие в процессе, поскольку сейчас проходит военно-врачебную комиссию.

Верховный Суд снова перенес рассмотрение дела Балабухи 01

Адвокаты Балабухи напомнили судьям, что по закону участие прокурора от ГПУ в заседании не является обязательным и попросили не затягивать процесс. Однако судьи, посовещавшись на месте, приняли решение перенести рассмотрение дела на пока неопределенную дату.

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