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22.10.19 13:08

В Украине изменились правила выдачи водительских прав

В Украине с 19 октября вступили в силу новые правила выдачи водительских прав.

В Украине изменились правила выдачи водительских прав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Главного сервисного центра МВД Украины.

Изменения касаются будущих водителей и автошкол и призваны снизить административный контроль в сфере подготовки водителей, упростить аккредитацию заведений, а также должны усовершенствовать процедуру получения и обмена прав.

Основные нововведения, которые касаются процедуры подготовки водителей:

Кроме этого, во взаимодействии территориальных органов МВД с автошколами введен электронный обмен информацией. Преподаватели и инструкторы по вождению обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также о транспортном средстве для практического занятия.

Данная инициатива позволит ввести мониторинг знаний каждого слушателя.

Также изменилась процедура аккредитации автошкол. В частности, функцию аккредитации передали региональным сервисным центрам МВД, а сертификаты, выданные после 5 июля 2016 года, считаются бессрочными.

Отметим, процедура оформления водительского удостоверения также изменилась:

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