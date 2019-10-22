В Украине изменились правила выдачи водительских прав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Главного сервисного центра МВД Украины.
Изменения касаются будущих водителей и автошкол и призваны снизить административный контроль в сфере подготовки водителей, упростить аккредитацию заведений, а также должны усовершенствовать процедуру получения и обмена прав.
Основные нововведения, которые касаются процедуры подготовки водителей:
- допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;
- практический экзамен сдается в территориальном центре МВД, в котором успешно сдан теоретический экзамен;
- срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращено с 10-ти до 2-х лет;
- возможность фото- и видеофиксации во время сдачи экзаменов;
- свидетельство об окончании автошколы в бумажном виде не выдается, вместо этого в электронном виде вносится в Единый реестр МВД.
Кроме этого, во взаимодействии территориальных органов МВД с автошколами введен электронный обмен информацией. Преподаватели и инструкторы по вождению обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также о транспортном средстве для практического занятия.
Данная инициатива позволит ввести мониторинг знаний каждого слушателя.
Также изменилась процедура аккредитации автошкол. В частности, функцию аккредитации передали региональным сервисным центрам МВД, а сертификаты, выданные после 5 июля 2016 года, считаются бессрочными.
Отметим, процедура оформления водительского удостоверения также изменилась:
- получить или обменять права невозможно без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность;
- в особых отметках водительского удостоверения предусмотрено внесение информации о группе крови и резус-факторе.