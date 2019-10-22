У Штайнмайера подтвердили встречу с Зеленским в Токио: будут обсуждать актуальные европейские и внешнеполитические вопросы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Укринформу" в ведомстве главы немецкого государства.

"Федеральный президент встретится с Владимиром Зеленским в Токио в среду, 23 октября", - сказала представительница ведомства.

По ее словам, стороны проведут "общую беседу по актуальным европейским и внешнеполитическим вопросам".

Встреча пройдет в узком кругу.

Как сообщалось, ранее Зеленский и Штайнмайер встречались во время первого официального визита украинского президента в Берлин в июне 2019 года.

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В Токио 22 октября оба лидера приняли участие в церемонии интронизации императора Нарухито и императрицы Масако.

Штайнмайер находится в Токио 20-23 октября с официальным визитом.

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты прошли и в других городах Украины, и за рубежом.