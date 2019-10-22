Депутат от "Батькивщины" Петренко застрелился из ружья в Полтавской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "24 канал".

Как сообщили в пресс-службе полиции Полтавщины, предварительно, политик выстрелил себе в голову из ружья, которое было зарегистрировано на его имя. Сама же трагедия произошла днем ​​21 октября, а о ней правоохранителей сообщила жена погибшего, пишет местное издание "Полтавщина".

"Полтавское Телевидение" со ссылкой на собственные источники сообщает, что покончил с собой Владимир Петренко, депутат Шишацкого райсовета от партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина". Также известно, что он был директором компании "Стройсервис".

Сейчас полицейские решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье об умышленном убийстве. Эта процедура необходима, чтобы следователи могли проверить все возможные версии гибели депутата.

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В пресс-службе полтавской областной общины "Батькивщины" в комментарии 24 каналу подтвердили факт гибели их депутата Владимира Петренко. Пресс-секретарь политсилы подчеркнула, что инцидент не является связанным с его депутатской деятельностью и здесь нет никакой политической подоплеки.

"Насколько знаю, сейчас ведутся следственные действия и ведется признание", – добавили в полтавском областной организации "Батькивщины".

Также о трагической смерти Владимира Петренко сообщил и Шишацкий райсовет.