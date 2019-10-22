"Провластный телеканал "1+1" пробил очередное дно": "Евросолидарность" про обвинения Порошенко в повышении тарифов в Виннице

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Провластный телеканал 1 + 1 пробил очередное моральное дно. В своей очередной лжи они обвинили в повышении тарифов на водоснабжение в городе Виннице лично Пятого президента Украины Петра Порошенко, который таким образом якобы лично "шантажирует" винничан", - говорится в сообщении.

"Евросолидарность" отмечает, что формирование тарифов на коммунальные услуги - это компетенция соответствующего городского совета. Пятый президент Украины Петр Порошенко не мог и не может быть причастным к формированию тарифов.

"Сплошная ложь стала визитной карточкой телеканала Игоря Коломойского. Такая редакционная политика противоречит любым стандартам журналистики и является недостойной попыткой отвлечь внимание граждан Украины от очевидных провалов в экономической и социальной политике новой власти", - подытожили в партии.

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