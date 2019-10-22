Список людей есть, а вот кто пройдет - пока не определено. Решения будут приняты до конца месяца, - Герус о назначении членов НКРЭКУ

"Список таких людей точно есть, а вот кто пройдет – пока не определено. Думаю, решения будут приняты в 20-х числах октября", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на текущей неделе планируется зарегистрировать в Верховной Раде законопроект об НКРЭКУ. В настоящее время его текст обсуждается с представителями Энергетического сообщества, Еврокомиссии, USAID и американского посольства.

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"Будем законодательно определять таким образом, чтобы комиссия в своей деятельности была реально независимой от Кабинета министров, чтобы у нее было свое независимое финансирование и чтобы она самостоятельно принимала решения", - отметил Герус.

Как сообщалось, члены НКРЭКУ Александр Формагей и Евгений Маглеванный 8 октября заявили о намерении прекратить работу в Нацкомиссии. В состав НКРЭКУ должны входить семь членов, включая главу регулятора. После ухода Формагея и Маглеванного в комиссии, помимо ее главы Оксаны Кривенко, остаются только Елена Антонова и Дмитрий Коваленко. Этого недостаточно для принятия решений в виду отсутствия кворума.