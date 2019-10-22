Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.10.19 13:33

Рябошапка создал в ГПУ отдельный департамент по преступлениям в ходе войны

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании отдельного департамента ГПУ по надзору в уголовных делах в отношении преступлений, совершенных в условиях войны.

Рябошапка создал в ГПУ отдельный департамент по преступлениям в ходе войны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"21 октября 2019 Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Украины Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что в департамент будет входить два управления (по два отдела в каждом управлении).

Деятельность департамента будет сосредоточена "на надзоре по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированной территории Крыма, Севастополя, Донбасса и в условиях вооруженного конфликта".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГПУ уволит 218 прокуроров, отказавшихся от перевода в новые органы прокуратуры и прохождения аттестации

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100