26-летний россиянин, преследуемый в РФ за участие в акциях протеста против власти, попросил убежища в Украине, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Во время прохождения иностранцем пограничного контроля он обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Украине.

В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданка РФ, которую преследуют рейдеры-госслужащие, попросила убежища в Украине, - Госпогранслужба

После проведения необходимых мероприятий гражданин соседней страны был направлен в органы Государственной миграционной службы Украины.