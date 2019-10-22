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22.10.19 13:49

26-летний россиянин, преследуемый в РФ за участие в акциях протеста против власти, попросил убежища в Украине, - Госпогранслужба

26-летний гражданин РФ, прибывший в понедельник в пункт пропуска "Сеньковка" в Черниговской области, попросил в Украине политического убежища.

госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Во время прохождения иностранцем пограничного контроля он обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Украине.

В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданка РФ, которую преследуют рейдеры-госслужащие, попросила убежища в Украине, - Госпогранслужба

После проведения необходимых мероприятий гражданин соседней страны был направлен в органы Государственной миграционной службы Украины.

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