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22.10.19 13:50

Международный суд ООН 8 ноября огласит решение по юрисдикции дела Украины против РФ

Международный суд ООН сообщил, что 8 ноября огласит решение, имеет ли он юрисдикцию рассматривать межгосударственный спор Украины против РФ относительно применения и толкования двух международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе суда.

Объявление решение состоится на открытом судебном заседании 8 ноября в 16:00 по Киеву.

Украина 16 января 2017 подала в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о запрещении финансирования терроризма и Конвенции о запрещении расовой дискриминации.

Обвинения, выдвинутые к России, включают: предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием; сбивания самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи; взрыв во время мирного собрания в Харькове; дискриминация в отношении украинской и крымско-татарской общин; запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийства, самовольные обыски, задержания; ограничения на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

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