Еще четыре патрульных катера класса Island прибудут из США в Украину, - замначштаба ВМС Рыженко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", об этом заявил заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины по евроинтеграции капитан первого ранга Андрей Рыженко.

По словам Андрея Рыженко, в настоящий момент достигнута договоренность о поставке нам еще четырех "Айлендов".

Он отмечает, что их передадут Украине на куда более выгодных условиях, чем первые два.

"Вообще, возникла идея создать дивизион многоцелевых патрульных катеров с мореходностью, которая позволяла бы применять их в Черном, Азовском и даже Средиземном морях (чего очень не хватает текущим отечественным проектам). Основные задачи катера типа "Айленд" в ВМСУ - охрана портов, пунктов базирования, морских путей, объектов морской индустрии Украины в пределах исключительной морской экономической зоны и, конечно, наблюдение за морской обстановкой и сбор данных по судоходству", - рассказал Рыженко.

Катера могут также использоваться для противоминных, аварийно-спасательных, специальных операций. Кроме того, есть возможность установить на них дополнительное оборонительное вооружение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На корабль ВМС США установят первый боевой лазер, способный поражать небольшие суда и беспилотники

"Катер очень экономичный, при скорости 12 узлов расход топлива составляет всего 150 литров в час. Таким образом, запасы горючего в 37 тонн позволяют выполнять задачи в течение семи-десяти суток (по стандарту НАТО - это требование для корвета). 30-летняя практика применения катеров в США показала их эффективность в различных погодных условиях морей и океанов", - объяснил он.

Напомним, в сентябре 2018 года состоялась церемония передачи катеров нашей стране, на них были подняты украинские флаги. Катера передаются на безвозмездной основе.

В марте 2019 года главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти на слушаниях в Палате представителей Конгресса США заявил о намерении передать Украине еще два катера класса Island.

Вчера два патрульных катера класса Island для украинских ВМС прибыли из США в Одессу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Катера класса Island из США усилят ВМС Украины и позволят эффективнее проводить противодиверсионную оборону, - Загороднюк. ФОТО