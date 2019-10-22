Контрразведка СБУ задержала экс-заместителя министра экономики Бровченко. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Бровченко задержали "за нанесение масштабного ущерба обороноспособности нашему государству". В связи с этим "он подозревается в государственной измене".

СБУ установила, что Бровченко совместно с чиновниками госпредприятия "Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.

"Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 миллиона долларов США. В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона американских доллара США был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы. Вместо этого иностранная компания оборудование в Украину не поставляла. Действия злоумышленников поставили под угрозу обеспечение Вооруженных Сил боеприпасами во время противодействия российской агрессии", - сообщил источник.

Бровченко был задержан контрразведчиками в Международном аэропорту "Борисполь" 22 октября.

Бывшему чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, 17 октября в Киеве сотрудники СБУ задержали руководителя госпредприятия и представителя иностранной компании.

"Гражданину Украины объявлено о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111, иностранцу - по ч. 4 ст. 27 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины за подстрекательство должностных лиц к совершению противоправных действий", - сообщил источник.

Госчиновнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца с правом внесения залога в размере 2,8 миллиона гривен. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения иностранцу.

Сообщается, что по месту жительства и работы фигурантов проведены обыски, за результатами которых "изъяты документы и другие носители информации, свидетельствующие об их причастности к совершению противоправной деятельности в ущерб интересам Украины".

Новость дополняется...