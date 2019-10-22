С начала года "Укрзализныця" сменила более 50% руководителей, которые отвечали за пассажирские перевозки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Как отметили в "Укрзализныце", это начальники вагонных участков, депо и вокзалов, которые ненадлежащим образом выполняли свои должностные обязанности или подозреваются в злоупотреблениях.

По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Кравцова, на начальном этапе трансформации компании и превращении ее в холдинг важно иметь команду эффективных управленцев, которые готовы к реформам и не причастны к коррупционным схемам.

"Пассажирский сектор - это наиболее чувствительное для населения направление деятельности "Укрзализныци". Подразделения, отвечающие за организацию пассажирских перевозок, обязаны выполнять свои функции - поезда должны выходить в рейс исправными и чистыми, а клиенты - получать качественный сервис. Руководители, которые не справляются с этими задачами, а тем более подозреваются в коррупционных схемах, будут безотлагательно уволены", - отметил руководитель компании.

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Всего с начала года уже уволено 22 руководителя производственных подразделений филиала "Пассажирская компания".

Кроме того, по факту нанесения ущерба компании открыто 11 дел. По 4 делам расследование завершено, похищенное имущество возвращено и убытки возмещены "Укрзализныце".