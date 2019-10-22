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22.10.19 15:40

Вступили в силу изменения в закон, обязывающие Богдана и его заместителей подавать декларации

Изменения в закон "О предупреждении коррупции", которые расширяют круг субъектов декларирования, вступили в силу 18 октября.

Вступили в силу изменения в закон, обязывающие Богдана и его заместителей подавать декларации

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Отныне к субъектам электронного декларирования относятся руководитель Офиса Президента Украины, первый заместитель и заместитель руководителя Офиса Президента Украины, помощники судей, а также лица, занимающие должности патронажной службы, определенные законом Украины "О государственной службе", кроме лиц, исполняющих свои обязанности на общественных началах", - говорится в сообщении.

Кроме того, членами семьи субъекта декларирования теперь обязательно считаются его дети до достижения ими совершеннолетия, независимо от наличия совокупности таких признаков, как совместное проживание, связанность общим бытом и наличие взаимных прав и обязанностей.

В агентстве также обращают внимание, что новые правила декларирования и уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии (изменения в статьи 46, 52 закона "О предотвращении коррупции") вступят в силу с 1 января 2020 года.

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