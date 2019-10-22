Украинского политзаключенного Шумкова вывезли из колонии в московское СИЗО, - адвокат Лызлов

Об этом "Ґратам" рассказал адвокат Роман Лызлов, передает Цензор.НЕТ.

Ранее сообщалось, что Александр Шумков, который находится в российской колонии в Тверской области, объявил голодовку.

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В сентябре 2017 года сообщалось, что бывший охранник депутата Верховной Рады Дмитрия Яроша Александр Шумков оказался в российском СИЗО. В декабре 2018 года Шумкова признали виновным в России по статье "Участие в экстремистской организации, в отношении которой судом принято решение о запрете ее деятельности" и приговорили к четырем годам заключения.