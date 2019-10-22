Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.10.19 16:45

Украинского политзаключенного Шумкова вывезли из колонии в московское СИЗО, - адвокат Лызлов

Узника Кремля, экс-охранника Дмитрия Яроша Александра Шумкова, осужденного в России на 4 года заключения по обвинению в членстве в "Правом секторе", вывезли из колонии Торжка в одно из московских СИЗО.

Украинского политзаключенного Шумкова вывезли из колонии в московское СИЗО, - адвокат Лызлов

Об этом "Ґратам" рассказал адвокат Роман Лызлов, передает Цензор.НЕТ.

Ранее сообщалось, что Александр Шумков, который находится в российской колонии в Тверской области, объявил голодовку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Голодовкой Шумков протестует против жестоких условий и психологического давления со стороны российских тюремщиков, - Балух

В сентябре 2017 года сообщалось, что бывший охранник депутата Верховной Рады Дмитрия Яроша Александр Шумков оказался в российском СИЗО. В декабре 2018 года Шумкова признали виновным в России по статье "Участие в экстремистской организации, в отношении которой судом принято решение о запрете ее деятельности" и приговорили к четырем годам заключения.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100