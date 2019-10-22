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22.10.19 16:58

Неприкрытые жестокие репрессии за стремление говорить правду, - НСЖУ о "приговоре" в 15 лет Асееву

В Национальном союзе журналистов Украины высказали возмущении "судилищем" над украинским журналистом Станиславом Асеевым, которого "суд" в оккупированном Донецке приговорил к 15 годам колонии строгого режима и запретил заниматься журналистской деятельностью.

Неприкрытые жестокие репрессии за стремление говорить правду, - НСЖУ о "приговоре" в 15 лет Асееву

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте НСЖУ.

В организации назвали приговор Асееву "неприкрытыми жестокими репрессиями за стремление журналиста говорить правду с оккупированного Донбасса".

"Станислав Асеев (Васин) в своих материалах для "Радио Свобода", "Украинской правды" и "Зеркала недели" рассказывал о печальных реалиях Донбасса, а не организовывал "экстремистское сообщество", в чем его обвиняют самопровозглашенные "прокуроры"! Позиция НСЖУ неизменна и поддерживается нашими международными партнерами: свободу журналисту Станиславу Асееву! Призываем украинскую власть приложить максимальные усилия чтобы освободить журналиста из плена!" – заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ "приговорили" украинского журналиста Асеева к 15 годам тюрьмы

Об исчезновении Асеева в оккупированном Донецке стало известно 7 июня 2017 года. В конце июля того же года боевики "ДНР" подтвердили, что "арестовали" журналиста и открыли против него "уголовное дело" за шпионаж.

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" и ОБСЕ призвали боевиков "ДНР" освободить журналиста, но попытки договориться об освобождении Асеева зашли в тупик.

17 августа 2018 года в эфир канала "Россия 24" вышла программа, в которой Асеев признается в работе на Главное управление разведки Министерства обороны Украины с позывным Норман. Он заявил, что был в составе батальона "Донбасс", добровольно пошел на сотрудничество с разведкой, а одной из целей якобы был сбор материалов для будущего романа.

22 октября стало известно, что "суд" в ОРДЛО приговорил Асеева к 15 годам колонии строгого режима.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/soyuz-zhurnalistov-ukrainy-o-prigovore-aseevu-neprikrytye-zhestokie-repressii-za-stremlenie-govorit-pravdu-1367131.html

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ "приговорили" украинского журналиста Асеева к 15 годам тюрьмы

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