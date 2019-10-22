На разведывательный корабль для ВМС Украины, который будут достраивать в Одессе, установят станцию радиотехнической разведки "Мельхиор". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Корабль был построен из задела корпусов рыболовецких траулеров проекта 502ЭМ и модернизирован в СРК, шифр "Лагуна". Спущен на воду в Киеве 23 апреля этого года, а в начале октября "Кузня" отправила его в доке сплавляться вниз по Днепру.

20 октября в Херсоне разведчик лишился дока и сутки его буксировали в Одессу.

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Длина корабля 54,8 метров, ширина 9,8, водоизмещение 1220 тонн. Скорость траулера проекта 502ЭМ — 11,6 узлов (возможно скорость СРК будет выше). Дальность 7200 миль, автономность 28 дней.

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По даным Армия Информ, в процессе доработки корабля в Одессе "будут установлены различные антенны, а именно станция радиотехнической разведки "Мельхиор".