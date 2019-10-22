По данным САП, экс-нардеп Микитась размышлял об убийстве свидетеля и подозреваемого по делу против него, - ЦПК

Об этом стало известно в ходе заседания Апелляционной палаты Антикоррупционного суда, который рассматривает жалобу на слишком мягкую меру пресечения для Микитася, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр Противодействия Коррупции.

"При установленном только вреде в размере 82 млн грн экс-депутату назначили залог в 5,5 млн грн. Котоый он оперативно собрал", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП 2 октября сообщили Микитасю о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 млн грн. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины. Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (позднее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева, Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест. В 2016-2017 гг. стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор").

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В НАБУ подчеркнули, что стоимость "этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81635448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей".

В мае 2019 о подозрении в совершении преступления было сообщено экс-командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщице и оценщику. В июле круг подозреваемых пополнился исполнительным директором упомянутой компании.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

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