Супрун рассказала как уберечься от грязного воздуха

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Усугубляет ситуацию и повышение уровня угарного газа (СО) из-за сжигания сухих листьев, а также отсутствие ветра. Экс-министр здравоохранения на своей странице в Facebook объясняет, что СО вступает в реакцию с О2 (кислородом). В результате получается СО2 - углекислый газ. Его повышенная концентрация в воздухе отрицательно влияет на жизненно важные органы.
Чтобы снизить риски для организма от загрязненного воздуха, Супрун советует:
- не сжигать листья (лучше оставлять под деревьями), стерню и сухостой;
- отказаться от использования автомобилей в период теплых дней и холодных ночей;
- делать дома влажную уборку;
- пользоваться дневными кремами с ретиноидами и токоферолом. Они защищают кожу от повреждения агрессивной средой;
- меньше находиться возле газовой плиты;
- бросить курить.
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