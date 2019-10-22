"Укрзализныця" планирует запустить частных железнодорожных перевозчиков к концу 2019 года

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

Отмечается, что государственная компания ищет потенциальные компании, которые могут выйти на украинскую железную дорогу и разрабатывает необходимые для введения частной тяги законопроекты.

"Сегодня уже не стоит вопрос: "Быть или не быть частной тяге?". Сейчас нужно решать, какую частную тягу мы хотим видеть на рынке, кто должен быть перевозчиком. Нужно определить круг потенциальных игроков на этом рынке и то, какие законодательные акты для этого необходимо принять", - сообщил директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев.

В "Укрзализныце" провели совещание с компаниями, которые готовы принять участие в пилотном проекте по внедрению частной тяги. Некоторые из них сообщили, что готовы осуществлять перевозки, на отдельных участках Приднепровской железной дороги длиной 250 километров.

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