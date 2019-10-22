Орбан и Путин настраивали Трампа против Украины, - американские СМИ

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Путин и Орбан способствовали обиде Трампа на Украину", - утверждает в заголовке Washington Post.

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Газета, ссылаясь на "действующих и бывших должностных лиц США", сообщает читателям, что "попытки президента Трампа давить на Украину для получения информации, которую он мог использовать против политических соперников, осуществлялись в то время, как региональные соперники страны, включая российского президента Владимира Путина, подталкивали его неприязненное видение".

"Роль, которую сыграли Путин и Орбан, ... описал заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, когда давал на прошлой неделе за закрытыми дверями показания расследованию в Палате представителей в рамках процедур импичмента", - пишет Washington Post.

Согласно его показаниям "разговоры Трампа с Путиным и венгерским премьер-министром Виктором Орбаном и другими усилили его восприятие Украины как безнадежно коррумпированной страны, которая также, как кажется, по мнению Трампа пыталась повредить ему на выборах в США 2016 года".

New York Times тоже вынесла эту тему на главную страницу.

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"Трамп в беседе с Орбаном 13 мая услышал жесткие обвинения в адрес Украины, в то время как его частный юрист давил на новое правительство в Киеве, чтобы получить компромат на демократов", - пишет газета.

"Подозрительный взгляд Трампа на Украину сформировали обстоятельства для событий, которые привели к началу расследования против него с целью импичмента", - приходят к выводу авторы New York Times.

New York Times также рассказывает, что "визит в Вашингтон Орбана, которого считают автократом, который ограничил демократию, вызвал острые споры в Белом доме. Джон Болтон, тогдашний советник президента по национальной безопасности, и Фиона Хилл, которая тогда руководила вопросами политики в отношении Евразии и России, выступали против приглашения венгерского руководителя в Белый дом. Но обошел исполняющий обязанности главы аппарата президента Мик Малвейни, который поддерживал эту ​​встречу".

"Результатом было то, что в критический момент украинской саги Трамп сел в Белом доме с европейским лидером, который имеет жестко негативное отношение по Украине, которое усилило те взгляды, которые он (Трамп) слышал от от своего частного юриста Рудольфа Джулиани, а также неоднократно в течение месяцев и лет - от президента России Владимира Путина", - пишет New York Times.

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На этой теме также сосредотачивается американское агентство Associated Press, которое утверждает в заголовке: "Трамп считал Украину противником, а не союзником, говорят свидетели".

"Президент, по словам лиц, которые осведомлены с показаниями в рамках расследования в Палате представителей по импичменту, считает именно восточноевропейскую союзницу, а не Россию ответственной за вмешательство в выборы 2016 года, которое расследовал специальный прокурор Роберт Мюллер", - говорится в статье Associated Press.

Агентство напоминает, что такие оценки президента США отвергают представители американских спецслужб, которые отрицают многие однопартийцы Трампа - республиканцы, и такие взгляды противоречат внешней политике США, но они совпадают со взглядами президента России Владимира Путина и российского союзника в регионе, венгерского руководителя Виктора Орбана.

"Посол США в ЕС Гордон Сондленд, специальный посланник Курт Волкер и другой свидетель рассказывали, что Трамп с подозрением смотрел на Украину, хотя Америка давно поддерживала эту молодую демократию", - пишет Associated Press, указывая, что это подтверждают другие источники.

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"Несколько свидетелей сказали, что Украина стремилась, по мнению Трампа, разрушить его президентство", - пишет агентство.