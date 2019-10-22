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22.10.19 19:48

Загороднюк уволил Матиоса с военной службы с правом ношения военной формы. ДОКУМЕНТ

Экс-заместитель Генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос уволен с военной службы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал сам Матиос.

Он отметил: "Я уже писал 2 сентября - "у царя Соломона (на иврите Шломо) был перстень с надписью - И ЭТО ПРОЙДЕТ!
Я всегда по жизни и в своей карьере об этом ппомнил и буду помнить дальнейшем!) "

Получил вот такой приказ министра, с такой милой формулировкой "в связи с проведением организационных мероприятий" :))

А министр наверное (и не только он) никогда не слышал ни о царе Шломо, ни о его перстне, ни о надписе на кольце!)

Наверное услышат!)"

Загороднюк уволил Матиоса с военной службы с правом ношения военной формы 01
Загороднюк уволил Матиоса с военной службы с правом ношения военной формы 02

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