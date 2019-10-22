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22.10.19 19:58

Временный поверенный в делах США в Украине Тейлор дает показания в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор прибыл в здание Конгресса, где он, как ожидается, в течение нескольких часов будет давать показания за закрытыми дверями трем комиссиям в рамках инициированного демократами расследование, которое может привести к импичменту президента США Дональда Трампа.

Временный поверенный в делах США в Украине Тейлор дает показания в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Тейлор должен объяснить события, которые произошли после того, как Трамп 25 июля разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, что стал причиной расследования.

Демократы в Конгрессе планируют услышать больше о решении Трампа задержать военную помощь для Украины. О том, что Тейлор имеет такую ​​информацию, стало известно после показаний бывшего спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера. Тогда Палата представителей США обнародовала переписку американских дипломатов и советника президента Зеленского Андрея Ермака.

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В разговоре участвовал и Уильям Тейлор. Он написал послу США в Евросоюзе Гордону Сондленду: "Как я уже говорил по телефону, я считаю это безумием - отказывать в военной помощи для помощи в политической кампании".

Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

В это же время Трамп и ряд американских дипломатов пытались добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.

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